Ruszył nabór do konkursu na wsparcie uniwersalnego projektowania

Uniwersalne projektowanie zakłada, że produkty i przestrzenie powinny być użyteczne dla wszystkich ludzi, bez potrzeby adaptacji czy specjalizacji. W praktyce oznacza to tworzenie rozwiązań, które mają być wygodnie i bezpiecznie użytkowane przez osoby w różnym wieku, z różnymi potrzebami i w różnych sytuacjach życiowych.

Reklama

Przykładami produktów zgodnych z zasadami uniwersalnego projektowania są np.:

uchwyty dla lewo- i praworęcznych;

witryna e-sklepu umożliwiająca zwiększenie kontrastu i powiększenie czcionki czy odczytanie treści;

duże i łatwe do odróżnienia za pomocą wzroku lub dotyku przyciski w urządzeniach typu winda, telefon, bankomat;

drzwi przesuwne w sklepach.

Nabór „Dostępność szansą na rozwój 3” zakłada realizację projektu szkoleniowo-doradczego w celu zwiększania świadomości i kompetencji w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Adresatami są podmioty, które chcą poprawić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, oraz rozszerzać uniwersalne projektowanie towarów i usług.

Do realizacji projektu mogą zgłaszać się m.in. przedsiębiorcy, organizacje działające na rzecz zatrudnienia czy rozwoju gospodarczego, a także uczelnie czy partnerzy społeczni. Kluczowe jest to, aby wnioskodawcy posiadali potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji projektu szkoleniowo-doradczego w obszarze dostępności. Mogą uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11,43 mln zł.