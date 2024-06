Ścieżka SMART w nowej odsłonie

Teraz nabory mają zmienione kryteria oceny i krótszą procedurą selekcjonowania projektów najlepszych i z największym potencjałem.

Do rozdysponowania jest łącznie ponad 3,6 miliarda złotych. Są to konkursy dla innowacyjnych firm, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe (B+R), pracują nad nowoczesnymi produktami czy opracowują nowe zaawansowane technologie.

Specyfika ścieżki SMART pozwala jednak sfinansować nie tylko prace B+R czy komercjalizowanie prototypów, ale przez swój modułowy charakter również cały program rozwojowy dla przedsiębiorstw będący uzupełnieniem tych działań innowacyjnych. Przedsiębiorcy mogą „w pakiecie”, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie modułów tzw. fakultatywnych, uzyskać wsparcie również na wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, cyfryzację działalności, podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników, ekspansję eksportową, internacjonalizację czy wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych prowadzących do zrównoważonego rozwoju.

Przepustką do wystartowania w ścieżce SMART jest opracowanie innowacyjnego na skalę co najmniej kraju rozwiązania – produktu, technologii – możliwych do wdrożenia. Dlatego ten nabór na uwadze powinny mieć szczególnie działy rozwoju produktów czy badań i rozwoju.

Nabory w ramach ścieżki SMART prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dla mikro-, małych i średnich firm) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla dużych firm).