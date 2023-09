Trudniej będzie zwolnić niektórych pracowników. Wchodzą w życie nowe przepisy

Taką regulację wprowadza nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, w tym kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od piątku 22 września.



Jak zauważa na łamach "Rzeczpospolitej" Paulina Szewioła, przedsiębiorcy od początku krytykowali to rozwiązanie. Pracodawcy RP wskazywali, że ingeruje ono w autonomię stron stosunku pracy i nakłada na zatrudniającego koszty wypłaty świadczeń, które z niego (stosunku pracy) wynikają. Organizacja podkreślała, że taki stan może trwać latami, biorąc pod uwagę czas postępowań pracowniczych.

Eksperci zwracają też uwagę na problemy z interpretacją nowych przepisów. Chodzi już o same pojęcie "pracowników podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy". Jak wyjaśnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" adwokat Paweł Matyja, chodzi o osoby objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa, zakazującą ich zwolnienia bądź pogorszenia warunków pracy i płacy. - Lista pracowników szczególnie chronionych jest bardzo długa i liczy kilkadziesiąt różnych grup – dodaje mecenas.



Z kolei, Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski wskazuje, iż pojęcie „pracownik podlegający szczególnej ochronie” powinno być rozumiane szeroko. - A więc będą to także np. zatrudnieni przebywający na urlopach związanych z rodzicielstwem (np. macierzyńskim), uprawnieni do urlopu wychowawczego, którzy korzystają z obniżonego wymiaru etatu, przebywający na zwolnieniach chorobowych, urlopach wypoczynkowych, społeczni inspektorzy pracy, itp. - wylicza ekspertka.



Inna wątpliwość firm dotyczy możliwości zakwestionowania zabezpieczenia na drodze sądowej. Mec. Paweł Matyja w rozmowie z "Rz" przyznaje, że w zasadzie nie wiadomo, jak należałoby rozumieć tę kwestię. – Rzecz jasna, postanowienia o zabezpieczeniu co do zasady podlegają zaskarżeniu. Taką możliwość przewidują również omawiane przepisy. Wprost bowiem wskazują, że na postanowienie o zabezpieczeniu zażalenie przysługuje do sądu drugiej instancji. Wskazano również przesłanki żądania jego uchylenia. Niemniej obecny w przepisie zwrot, zgodnie z którym zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna, będzie powodował spore wątpliwości interpretacyjne – uważa ekspert.