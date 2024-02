Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.

zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł (37,5 proc),

pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),

młodocianego w I, II i III roku nauki – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.

W porównaniu do drugiego półrocza 2023 r. przekłada się to na podwyżkę o ok. 500 zł w przypadku pracowników zatrudnionych w tzw. zwykłych warunkach (z 1914,34 zł) oraz o ok. 670 zł w odniesieniu do zatrudnionych w szczególnych warunkach (z 2552,45 zł).

U pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kwota odpisu podstawowego to maksymalna wysokość wypłacanego przez nich świadczenia urlopowego. W tym roku zatrudnieni, którzy pójdą na co najmniej 14-dniowy urlop, dostaną zatem co najmniej 500 zł więcej niż w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.

Czytaj więcej Płace Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r. Wyższy o 500 zł, a w przypadku osób zatrudnionych w szczególnych warunkach – o 670 zł, będzie w tym roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo kwota świadczenia urlopowego.