To już ostatnie dni na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

- W pierwszej kolejności należy uzupełnić brakujące dokumenty rozliczeniowe, a dopiero wtedy złożyć roczne rozliczenie. Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyjdzie nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych będzie przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 3 czerwca. Wówczas najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku — wyjaśnia Ściwiarski. Dodaje, że przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je przekazać najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 1 lipca 2024 r.