- Wychodzi na to, że jeśli pracownik dostanie od pracodawcy kartę uprawniającą do zakupu frytek w barze, to świadczenie jest nieoskładkowane. Jeśli jednak wolno płacić nią w sklepie, gdzie może kupić ziemniaki, zwolnienia z ZUS nie będzie – mówi Piotr Popek z KPMG.

Nowe terminy korekty rozliczeń

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) - przypomina ZUS. Za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych do 1 stycznia 2024 r. Natomiast za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Uwaga, ZUS deklaruje pomoc w weryfikacji rozliczeń.