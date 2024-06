Płaca minimalna: przedsiębiorcy ostrzegają przed rządową propozycją

Aż do 4626 zł miałoby wzrosnąć od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie dla etatowców, a minimalna stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców do 30,20 zł. To wzrost aż o 7 proc. Przedsiębiorcy zauważają, że już obecnie płaca minimalna wynosi prawie 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ostrzegają, że wysoka minimalna płaca negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskich firm oraz na inflację.

Reklama

Teraz rządowa propozycja będzie negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli rząd, pracodawcy i związki zawodowe nie dojdą do porozumienia, to przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe od zaproponowanego przez rząd. Pewne jest już więc, że 1 stycznia 2025 r. minimalna płaca wzrośnie co najmniej do 4626 zł.

Wakacje od ZUS: start w listopadzie

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców od 1 listopada 2024 r. Będą oni mogli raz w roku nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez 1 miesiąc, bez zawieszania własnej działalności. Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Wystarczy, że w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia, złożą wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS. Przerwa nie zwolni jednak z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych.