Podatek od składki, a nawet składka od składki

Taki jest efekt zwrotów nadpłaty z ZUS wynikającej z rocznego rozliczenia u przedsiębiorców na liniowym PIT oraz ryczałcie.

Przedsiębiorcy na liniowym PIT mają dwa warianty ulgi: mogą zaliczać składki do kosztów uzyskania przychodów (KUP) albo odliczać od dochodu. Większość korzysta z pierwszej opcji, bo jest lepsza. Jeśli jednak dostaną zwrot składki z ZUS, będą musieli pomniejszyć KUP. Mniejsze koszty to wyższy dochód, a to oznacza większy podatek i składkę zdrowotną, gdyż na liniowym PIT to właśnie dochód jest podstawą wymiaru składki.

Podatnik na liniowym, który odliczał składki od dochodu, też zwraca ulgę, ale według innych zasad: zwrócone składki zdrowotne dolicza do dochodu w zeznaniu rocznym i od tej kwoty zapłaci podatek. Nie wpłynie on już jednak na podstawę wymiaru składki.

Najgorzej mają podatnicy, którzy w 2024 r. zmienili formę opodatkowania z liniówki na ryczałt albo już nie prowadzą działalności. Po zwrocie z ZUS muszą zrobić korektę wsteczną - zmniejszyć koszty za 2023 rok i dopłacić PIT wraz z odsetkami za zwłokę. Takie są przepisy, ale doradcy podatkowi mówią wprost: przedsiębiorcy są dodatkowo karani, choć postępowali prawidłowo.

Z kolei ryczałtowcy odliczają połowę składek zdrowotnych od przychodu. Jeśli dostaną zwrot, muszą przychód zwiększyć w zeznaniu rocznym. Zapłacą wyższy podatek, ale nie składki. A to dlatego, że przychód będący podstawą wymiaru składki zdrowotnej ryczałtowca nie może być pomniejszony o składki zdrowotne, zatem i zwrot nie powinien powiększać tej podstawy.