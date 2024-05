Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP

20 maja

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za kwiecień 2024 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej

√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za kwiecień 2024 r.

√ przekazanie do ZUS rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. i wpłata ewentualnej niedopłaty

√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2024 r.

√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za kwiecień 2024 r.

√ zapłata zaliczek za kwiecień 2024 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy

√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2024 r.

√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2024 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową

√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w kwietniu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)

√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w kwietniu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za kwiecień 2024 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT, oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce

√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT

√ wpłata za kwiecień 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT

√ wpłata estońskiego CIT z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w kwietniu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie

√ wpłata estońskiego CIT z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2024 r.

√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w kwietniu 2024 r.