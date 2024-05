Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów

ZUS przypomniał, że zgodnie z przepisami, podstawy wymiaru nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł. Przez posiłek należy rozumieć gotowe dania i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

- Ustawodawca jasno wskazał, co nie podlega oskładkowaniu. W rozporządzeniu nie ma mowy o opakowaniach posiłków i kosztach dostawy. Nie można się zgodzić, że są one integralną częścią posiłku. Opakowanie jest bowiem odrębnym wyrobem przeznaczonym do przechowywania, przewozu czy prezentacji produktów przetworzonych — argumentował ZUS.

Kiedy jest podatek od paczki na Dzień Dziecka

Nie trzeba zaliczać do przychodu pracownika prezentów, które nie są klasycznymi nagrodami za wykonywaną pracę (nie mają związku z efektami pracy, nie gwarantują ich ani umowy, ani wewnętrzne regulaminy wynagradzania). Pracodawca nie musi więc potrącać zaliczki na PIT, a pracownik prezent rozlicza jak darowiznę, ale tylko wtedy, gdy jego wartość przekracza 5733 zł (to limit dla niespokrewnionych osób).

A jeśli paczka dla dziecka nie jest darowizną? Jeśli została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, można zastosować zwolnienie dla świadczeń o wartości do 1 tys. zł rocznie. Jeśli zaś została kupiony ze środków obrotowych, pracownik ma przychód, od którego pracodawca musi potrącić zaliczkę na PIT.