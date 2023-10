STAWKI PODATKÓW I OPŁAT

953,38 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty targowej w 2023 r.

1096,39 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty targowej w 2024 r.

2,80 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w 2023 r.

3,22 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w 2024 r.

3,94 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej w 2023 r.

4,54 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej w 2024 r.

5,40 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej w 2023 r.

6,21 zł – maksymalna dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej w 2024 r.

150,93 zł – maksymalna roczna stawka od posiadania jednego psa w 2023 r.

173,57 zł – maksymalna roczna stawka od posiadania jednego psa w 2024 r.

3,14 zł dziennie – stała część opłaty reklamowej w 2023 r.

3,62 zł dziennie – stała część opłaty reklamowej w 2024 r.

0,28 zł dziennie – zmienna część opłaty reklamowej od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy w 2023 r.

0,33 zł dziennie – zmienna część opłaty reklamowej od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy w 2024 r.

300 zł – miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika (1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

150 zł – miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika (1/24 kwoty zmniejszającej podatek)

100 zł – miesięczna kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika (1/36 kwoty zmniejszającej podatek)

9 654 000 zł – wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2022 r. decydująca o statusie małego podatnika w 2023 r.

9 218 000 zł – wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2023 r. decydująca o statusie małego podatnika w 2024 r.

217 000 zł – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w 2022 r. decydująca w 2023 r. o statusie małego podatnika w przypadku osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

207 000 zł – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w 2023 r. decydująca w 2024 r. o statusie małego podatnika w przypadku osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

1 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

1,15 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

28,78 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

33,10 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

13,47 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

15,50 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

5,87 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

6,76 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

9,71 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

11,17 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2 proc. – stawka podatku od nieruchomości od wartości budowli

1,16 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,34 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

5,79 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

6,66 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

0,61 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,71 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,81 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

4,39 zł – maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

9 654 400 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2022 r. uprawniający podatnika do opłacania w 2023 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

965 440 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2022 r. uprawniający podatnika do kwartalnego rozliczania w 2023 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

9 218 200 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2023 r. uprawniający podatnika do opłacania w 2024 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

921 820 zł – limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2023 r. uprawniający podatnika do kwartalnego rozliczania w 2024 roku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

42 000 zł - limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) w 2023 r. i w 2024 r.

200 000 zł - wartość sprzedaży netto w 2022 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2023 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

200 000 zł - wartość sprzedaży netto w 2023 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2024 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

50 000 zł – wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia z VAT w 2023 r. i w 2024 r.

100 zł – maksymalna łączna wartość (bez podatku) towarów przekazanych jednej osobie, uznawanych za prezenty o małej wartości (jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych)

20 zł – jednostkowa cena nabycia czy wytworzenia towaru (bez podatku) uznawanego za prezent o małej wartości (gdy podatnik nie prowadzi takiej ewidencji)

360 zł – zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe

300 zł – zryczałtowane koszty postępowania związane ze zgłoszeniem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie skarbowe

9 654 400 zł – limit przychodów za 2022 r. zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.

9 218 200 zł – limit przychodów za 2023 r. zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.