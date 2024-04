WTOREK

30 kwietnia

√ osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, składają urzędowi skarbowemu zeznanie podatkowe za 2023 r. (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczają wynikającą z tego zeznania kwotę do zapłaty

√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2024 r.

√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za marzec 2024 r.

√ złożenie VIU-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury unijnej za I kwartał 2024 r.

√ złożenie VIN-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej za I kwartał 2024 r.

√ złożenie przez osoby fizyczne zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2023 r. oraz uiszczenie kwoty do zapłaty wynikającej z tego zeznania

√ złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku zeznania PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS za 2023 r. oraz uiszczenie kwoty do zapłaty wynikającej z tego zeznania

√ złożenie PIT-RB i PIT-RBS, czyli informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w 2023 r. na robotyzację

√ złożenie PIT-CSR i PIT-CSRS, czyli informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w 2923 r. na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

√ złożenie przez podatnika, który w 2023 r. korzystał z ulgi dla rodzin 4+ informacji PIT-DZ

√ złożenie PIT-OP, czyli oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2023 r. przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, a wykazany w nim podatek jest dla tego podatnika jego podatkiem należnym za ten rok

√ wpłata ryczałtu od przychodów zagranicznych osób, które w 2023 r. przeniosły miejsce zamieszkania do Polski

√ przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2023 r. przez podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i obowiązanych do sporządzenia takiego sprawozdania

√ przekazanie urzędowi skarbowemu przez osoby fizyczne DSF-1, czyli deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej za 2023 r. oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji

√ udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za I kwartał 2024 r.