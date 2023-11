Tegoroczny Biuletyn (National Skills Bulletin 2023) jest już 19. edycją tego dokumentu. Jak wskazuje, w 2022 roku w Irlandii bezrobocie było rekordowo niskie (najniższe od kryzysu z 2008 roku), a nową pracę znalazło tam ponad 540 tys. osób. Niemniej do branż z deficytem rąk do pracy obecnie zaliczają się: inżynieria, nauka oraz opieka zdrowotna. Zapotrzebowanie na pracowników widać także w: IT, opiece społecznej, budownictwie, rzemiośle, hotelarstwie, transporcie i logistyce.

Zgodnie z ocenami analityków, irlandzki popyt na fachowców we wspomnianych dziedzinach będzie rosnąć. Choć prawie 100 tys. mieszkańców tego kraju w wieku produkcyjnym stanowią Polacy (nasza nacja to największa mniejszość narodowa w Irlandii stanowiąca ok. 2,5 proc. populacji, wraz z dziećmi i emerytami licząca ok. 125 tys. osób), to tamtejszy rynek jest na tyle chłonny, że osoby z Polski wciąż z powodzeniem mogą rozglądać się tam za szansami dla siebie. Dotyczy to także przedsiębiorców. Polsko-irlandzka wymiana handlowa w 2022 roku sięgnęła wartości ok. 6 mld euro, z około 10-procentowym wzrostem rok do roku.

Czytaj więcej Nowe Rynki Polsko-irlandzkie relacje gospodarcze są w fazie rozkwitu Wśród ok. 70 irlandzkich firm działających w Polsce w różnych branżach, zatrudniających w sumie ponad 12 tys. pracowników, część ma już dobrze ustaloną pozycję i solidny staż obecności w naszym kraju. Inne firmy dopiero zaczynają przygodę w Polsce.

Polskich importerów żywności, restauratorów czy osoby prywatne planujące zaopatrzyć się w wysokiej jakości produkty na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny może zainspirować strona www.irishfood.pl (lub www.irishfoodanddrink.com w rozszerzonej wersji językowej), prezentująca filary irlandzkiej oferty żywnościowej oraz wartości, jakimi kieruje się tamtejsze rolnictwo i hodowla. Strona związana jest z Bord Bia – Irlandzką Radą ds. Żywności, organem rządowym, którego celem, jak sam jasno to określa, jest „promowanie sukcesu irlandzkiego przemysłu spożywczego i napojów poprzez ukierunkowane usługi informacyjne, promocję i rozwój rynku”. Z oddziałem Bord Bia na Europę Centralną i Wschodnią można skontaktować się także za pośrednictwem Ambasady Republiki Irlandii w Warszawie.

Nowy ambasador RP w Irlandii

Od kilku tygodni Polska ma nowego ambasadora w Irlandii. Został nim Arkady Rzegocki. To doświadczony dyplomata i pracownik akademicki. Studiował m.in. na University College w Dublinie. Posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego, jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2016-21 był ambasadorem RP we Wielkiej Brytanii, a w latach 2021-2023 szefem Służby Zagranicznej. Na obecnym stanowisku zastąpił Annę Sochańską. Arkady Rzegocki wykazuje się aktywnym podejściem do spotkań z irlandzkimi politykami i urzędnikami, promowania polskich spraw w Irlandii i działań informacyjnych w mediach społecznościowych.