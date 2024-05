Klaster ma również szansę reprezentować interesy firm wobec polityki państwa w obszarze wsparcia dla wybranych branż. Usieciowienie i konsolidacja buduje tożsamość naszej branży jako partnera dla przemysłu i istotnego składnika naszej gospodarki, co ułatwia właściwe zaprogramowanie jego rozwoju w krajowych dokumentach strategicznych. Rozpoznawalna reprezentacja branży pomaga też przekonać inne firmy, że innowacje są szansą na zwiększenie ich konkurencyjności.

A jednak przedsiębiorcom nie przychodzi łatwo zrzeszać się w takich formatach.

Zrzeszenie się w klastrze wymaga wyjścia ze strefy komfortu. Trzeba zaangażować się w dodatkowe – choćby niewielkie - regularne działania, które mogą nie przynosić szybkich efektów. Dochodzi do tego specyfika naszej rzeczywistości gospodarczej – polscy przedsiębiorcy nie są przyzwyczajeni do zrzeszania się, w przeciwieństwie do firm zachodnich, np. niemieckich, gdzie przynależność do izb gospodarczych jest obowiązkowa. Dobry klaster, stowarzyszenie czy izba muszą dostarczyć firmom wartość, która uzasadni inwestycje w czas i składkę członkowską. Nic jednak nie odbywa się za darmo – działalność klastra kosztuje, i sfinansowanie tych kosztów może być problemem zwłaszcza dla małych i średnich firm. Utrzymanie wartościowej działalności przy akceptowalnych kosztach członkostwa jest poważnym wyzwaniem, z którym zmagają się zwłaszcza klastry otwarte na startupy i mniejsze firmy.

Jakie zagrożenia płyną z wysokiej fragmentacji branży?

Producentom technologii grozi to wpadnięciem w pułapkę polegającą na braku możliwości przeskalowania swojej działalności. Większa skala pozwala ustabilizować i zwiększyć konkurencyjność firmy. Problem wynika z kilku powodów. Pierwszy to brak mechanizmów współpracy z dużym przemysłem (odbiorcą), a dostarczycielami technologii. To błędne koło, bo ich brak spowodowany jest wciąż małą liczbą dużych, innowacyjnych firm przemysłowych gotowych na współpracę z małą firmą technologiczną. Często łatwiej im zdecydować się na standardowe produkty globalnych dostawców, zamiast inwestować w dopasowane rozwiązanie oparte na polskiej technologii, bo z tym wiąże się dłuższy czas oczekiwania i ryzyko, że pomysł nie wypali.

Po drugie, banki również nie są chętne finansować inwestycji w przeskalowanie firmy. Wartość zaawansowanych technologii sprzętowych czy materiałowych jest często zbyt niezrozumiała, aby mogły one poprawnie ocenić ryzyko kredytowe. Zdarza się, że takie przedsiębiorstwa poszukują inwestycji zbyt dużej na standardowe programy wsparcia dla MŚP, a zarazem są zbyt małe , aby zainteresować duże instytucje finansowe. Takie ograniczenia uniemożliwiają optymalne wykorzystanie potencjału, blokując rozwój zarówno samych firm technologicznych – jak i w konsekwencji całej innowacyjnej branży gospodarki. .