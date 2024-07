Ważny wyrok sądu ws. zakazu amortyzacji budynków mieszkalnych

Zgodnie z tzw. Polskim Ładem od 1 stycznia 2023 r. firmy nie mogą już amortyzować mieszkań i domów, czyli rozliczać poprzez odpisy wydatków na ich zakup bądź wybudowanie. Przepisy te od samego początku budzą wiele wątpliwości i wzbudzają kontrowersje. Jedną z takich spraw zajmował się niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 960/23).



Mieszkanie wykorzystywane na biuro

Wszystko rozpoczęło się od wniosku o interpretację. Jak pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Aleksandra Tarka, wystąpili o nią wspólnicy spółki jawnej, która w lipcu 2021 r. kupiła lokal mieszkalny. Został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a do końca 2022 r. dokonywano od niego odpisów amortyzacyjnych. Jak tłumaczyli wspólnicy, mieszkania było i jest wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej, bo jako siedziba spółki pełni funkcje biurowe. Od skarbówki chcieli potwierdzenia, że nadal mają prawo zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od mieszkania-biura, aż do momentu jego pełnego zamortyzowania.



Podatnicy argumentowali, że zakaz amortyzacji miał na celu ograniczenie zjawiska minimalizowania dochodu pasywnego z tytułu wynajmowanych mieszkań. Tymczasem ich lokal nie został nabyty z zamiarem jego odpłatnego wynajmowania i czerpania korzyści finansowych.

Fiskus był jednak innego zdania. Urzędnicy wskazali m.in. na art. 22c pkt 2 ustawy o PIT oraz art. 71 ust. 2 nowelizacji z 29 października 2021 r. Ich zdaniem z tych regulacji wynika, że podatnicy tylko do końca 2022 r. mogli stosować stare zasady dotyczące amortyzacji w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Co orzekł sąd

Na sprawę inaczej spojrzał jednak sąd. - Uznał, że znowelizowany od 1 stycznia 2022 r. art. 22c pkt 2 ustawy o PIT wyłączający amortyzację budynków mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, mieszkaniami itd. ma zastosowanie do podatników osiągających w związku z nimi przychody z najmu tj. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy. W ocenie sądu wyłączenie odpisów amortyzacyjnych nie ma zaś zastosowania w sytuacji, gdy nabyty przed 1 stycznia 2022 r. lokal mieszkalny służy prowadzonej działalności gospodarczej będąc — jak np. w spornej sprawie — siedzibą spółki i pełniąc jedynie funkcje biurowe. Zdaniem sądu przemawia za tym nie tylko treść spornych przepisów, ale także cel nowelizacji oraz zasady konstytucyjne - relacjonuje Aleksandra Tarka.