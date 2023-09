- Będziemy mieli także możliwość objęcia ubezpieczeniem, na równi z przedsiębiorcami polskimi, polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój w Polsce. W efekcie ułatwi to m.in. ukraińskim przedsiębiorcom podjęcie decyzji o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej do Polski przez otwarcie oddziału spółki, a tym samym pozwoli im bezpiecznie rozwijać biznes, ale także może zachęcić zagraniczne firmy zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy do prowadzenia tej aktywności z terytorium Polski – dodaje Władyczak.

Polscy eksporterzy będą też mogli ubezpieczać zakup towarów i podzespołów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co może zapobiec ewentualnym zakłóceniom łańcucha dostaw. Polskie firmy zwiększą dzięki temu obroty handlowe z zagranicą i rozszerzą współpracę z firmami zagranicznymi. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Jak wskazuje resort rozwoju i technologii rozwiązania tego typu zostały już wprowadzone w innych krajach europejskich np. w Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

KUKE wesprze transformacją energetyczną

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi o ograniczenie podmiotom prywatnym i publicznym ryzyka w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Rozszerzanie systemu wsparcia jest konieczne dla dalszego rozwoju projektów proekologicznych, w tym OZE.

- To totalne novum w działalności KUKE. Chodzi o możliwość wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej, ale realizowanych na terytorium Polski. Czyli nie zajmujemy się wspieraniem eksportu czy eksporterów, ale angażujemy się w kluczową dla przyszłości polskiej gospodarki zmianę modelu jej „zasilania”. To wymaga przeprowadzenia projektów inwestycyjnych na ogromną skalę i zmobilizowania ich finansowania ze strony inwestorów oraz banków – kluczową rolę możemy odegrać my jako podmiot z dużym doświadczeniem w zakresie ubezpieczania projektów inwestycyjnych, a jednocześnie posiadający niezbędne instrumenty – tłumaczy Władyczak.

- Rozwiązanie skierowane jest do instytucji finansujących oraz przedsiębiorstw (krajowych i zagranicznych) dokonujących inwestycji w obszarze transformacji energetycznej – dodaje szef KUKE.

KUKE ubezpiecza w 120 krajach

- Wartość ubezpieczonych transakcji w kraju i w eksporcie wyniosła w 2022 r. ponad 145 mld zł. KUKE ubezpiecza obecnie transakcje sprzedaży w 120 krajach na całym świecie. Nowe rozwiązania prawne ułatwią m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych, a to ułatwi ekspansję eksporterów na świecie – podkreśla Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.