Enterprise Europe Network (EEN) to potężna sieć wspierająca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Pomimo umieszczenia w jej nazwie kontynentu europejskiego jest obecna w ponad 60 krajach na całym świecie, zrzesza ok. 600 organizacji i ma ponad 3 tys. ekspertów.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) niespełna 5 proc. polskich firm sprzedaje swoje wyroby za granicę, a tylko ok. 1 proc. czyni to ze świadczonymi przez siebie usługami. Tak niskie wskaźniki ujemnie wpływają na tempo rozwoju polskiego biznesu, a więc i całej gospodarki. W jej internacjonalizacji pomaga Enterprise Europe Network (EEN), która tłumaczy i motywuje to następująco: „bez wątpienia polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, by ruszać na podbój zagranicznych rynków, jednak internacjonalizacja wymaga odpowiedniego zaplanowania i przygotowania firmy do podjęcia działań, a następnie ich wdrożenia.”

Ośrodki EEN w Polsce i w Anglii

Około 30 ośrodków tej sieci funkcjonuje w Polsce. Zaś w Zjednoczonym Królestwie jest ich ok. 20, z czego większość w Anglii. Są wśród nich uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, parki technologiczne, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego czy agencje rozwoju przedsiębiorczości. Działalność Enterprise Europe Network jest finansowana przez Komisję Europejską oraz z budżetów poszczególnych państw. Za pośrednictwem EEN i przy wsparciu z jej strony odnośnie skutecznego poszukiwania zagranicznych kontrahentów (dostawców, producentów, dystrybutorów, partnerów technologicznych) firmy podpisują tysiące umów, a dziesiątki tysięcy ich przedstawicieli wzięły udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych od 2008 roku, tj. od roku utworzenia EEN. Odbywają się też misje gospodarcze, w ramach których można poznawać specyfikę lokalnych rynków. Eksperci sieci wspierają przedsiębiorstwa w nawiązywaniu pierwszego kontaktu, jak również, stosownie do potrzeb, mogą towarzyszyć w trakcie rozmów i zawierania kontraktów.

Ważną rolę w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych pełni Partnering Opportunities Database, czyli Baza Danych Możliwości Partnerstwa, zawierająca tysiące ofert i zapytań od podmiotów poszukujących współpracy biznesowej i technologicznej z różnych branż. Informacje podawane są tam w języku angielskim. Baza zawiera bardzo przydatną wyszukiwarkę z podziałem na 7 kategorii. Praktycznie codziennie (w dni powszednie) pojawiają się tam dziesiątki nowych ogłoszeń.