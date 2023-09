Inteligencja to nic innego jak zdolność pojmowania. Dzięki niej potrafimy dostrzegać otaczającą rzeczywistość, analizować ją i adaptować się do zmian otoczenia. Naukowcy od lat udowadniają, że jest ona w pewnym stopniu dziedziczna (od 50 do 80 proc.). Teraz okazuje się, że szczególnie ważną rolę w tym procesie odgrywa matka.