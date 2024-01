U przedsiębiorców na liniowym PIT składka zdrowotna wynosi 4,9 proc. dochodu. Zgodnie z nowelizacją Polskiego Ładu obowiązującą od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy na liniowym PIT mają dwie możliwości rozliczania składek zdrowotnych: mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów lub odliczać od dochodu.

Reklama

Na tych samych zasadach przedsiębiorcy mogą rozliczyć wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej, np. małżonka albo rodzica.

Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt na łamach „Rzeczpospolitej” wskazuje, że lepsza jest pierwsza opcja, tj. zaliczenie składki do kosztów uzyskania przychodów. - Jeśli zaliczymy składkę zdrowotną do kosztów, będziemy mieli niższy dochód. A u przedsiębiorców na liniowym PIT dochód stanowi podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Efektem zaliczenia składki do kosztów jest więc nie tylko korzyść podatkowa. Zmniejszamy też wpłatę do ZUS. Jeśli natomiast zastosujemy drugi wariant, czyli odliczenie od dochodu, podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie maleje. Mamy więc tylko korzyść podatkową – tłumaczy ekspert.



Trzeba pamiętać, że ulga obejmuje tylko na składki zapłacone, a więc nie wystarczy tylko wykazać ich w deklaracji. Z interpretacji fiskusa wynika, że można też odliczyć te, które zostały pokryte z nadpłaty. Kompensata jest bowiem traktowana na równi z zapłatą.

Z ulgi mogą również skorzystać przedsiębiorcy na ryczałcie oraz osoby na karcie podatkowej. Ci pierwsi odliczają połowę składek zdrowotnych (także płaconych za osoby współpracujące) od przychodu. Z kolei „kartowicze” odpisują od podatku 19 proc. składki zdrowotnej. Ulga nie przysługuje natomiast podatnikom na skali PIT.