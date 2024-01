ZUS chce rozliczać składki za przedsiębiorców

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Gertruda Uścińska podsumowała osiem lat współpracy ZUS z poprzednim rządem. Podkreśliła, że w tym czasie wiele zmieniło się dla przedsiębiorców.



Prezes ZUS wskazała na kluczowe projekty, takie jak e-składka czy e-akta.

- Ten pierwszy, czyli indywidualne rachunki składkowe dla każdego płatnika, skutecznie zapobiega przedawnieniom należności do ZUS oraz ułatwia życie przedsiębiorcom, którzy wykonują tylko jeden przelew. To uproszczenie, na które czekali od lat — podkreśla prof. Uścińska.



Jak przypomniała, drugi projekt polegał na wprowadzeniu możliwości elektronizacji oraz skróceniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dzięki temu, że wszystkie dane od płatnika składek niezbędne do przyznawania świadczeń trafią od razu do ZUS. - Dla przyszłych świadczeniobiorców nie będzie problemu zgubionych lub zniszczonych akt pracowniczych sprzed lat, a dla firm to spore oszczędności — zauważa prezes ZUS.



W wywiadzie prof. Uścińska wskazała też na poprawę obsługi przedsiębiorców, którzy „mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych doradców i opiekunów, jak również na szkolenia, warsztaty i seminaria, konsultacje projektów zmian prawnych ze środowiskiem”.