- w pierwszym roku prowadzenia działalności,

- jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnej płacy (tzw. preferencyjny ZUS).

Uwaga na terminy

Jak zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Joanna Kalinowska, bardzo ważne w przypadku Małego ZUS plus jest zgłoszenie się do niego w odpowiednim terminie i z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia.

Osoby, które korzystały z ulgi w 2023 r. i nadal spełniają do niej prawo, nie muszą dokonywać ponownego zgłoszenia, a jedynie przeliczyć podstawę wymiaru składek i przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA cz. II lub raport ZUS RCA cz. II razem z deklaracją rozliczeniową za styczeń. Ale już osoby, które uzyskały prawo do ulgi od 1 stycznia 2024 r., aby z niej skorzystać, muszą zarejestrować się w ZUS z kodem tytułu 05 90 lub 05 92 do końca stycznia. Inaczej stracą prawo do Małego ZUS plus na cały 2024 r. Co ważne, ten termin obowiązuje również osoby, które – choć prowadzą działalność – to aktualnie nie płacą z tego tytułu składek, ale przewidują, że ten obowiązek obejmie je w 2024 r. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w sytuacji jednoczesnego zatrudnienia na etacie, z którego przychód to co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia, a umowa o pracę ma się rozwiązać w trakcie 2024 r.

Wskazany termin na zgłoszenie nie dotyczy jedynie osób, które nabędą prawo do Małego ZUS plus w trakcie 2024 r. – z uwagi na upływ dwuletniej ulgi w postaci preferencyjnego ZUS lub odwieszenie działalności. One mają czas na zgłoszenie się do Małego ZUS plus w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności lub pierwszego dnia, w którym skończył się okres preferencyjnego ZUS.