Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania właściciel firmy wpisanej do CEIDG dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Co ważne, te dwie ostatnie nie zostaną jednak uzupełnione środkami z budżetu państwa (w przeciwieństwie do pierwszych).

Projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman poinformował, że według szacunków jego resortu z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać blisko 1,7 mln płatników.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić? Po pierwsze, z tzw. wakacji od ZUS będą mogli skorzystać właściciele firm, którzy płacą składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób.



Ulga nie obejmie osób, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Co więcej, w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku wnioskodawca musiał podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Obowiązywać będzie też kryterium wielkości przychodu. W efekcie uprawniony w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie mógł osiągnąć przychodu z pozarolniczej działalności. Ewentualnie w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia podania osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.