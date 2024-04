Pozyskanie informacji z szyfrowanych komunikatorów m.in. prok. Ewy Wrzosek było legalną kontrolą operacyjną CBA, i nie wymagało wskazania użytych środków technicznych (tu – systemu Pegasus). Z kolei przekazanie ustaleń śledztwa innemu prokuratorowi wpisuje się w „zwyczaj”, a ich wyniesienie do osoby postronnej, np. polityka, to czyn małej szkodliwości społecznej – to główne wnioski z uchwały Sądu Najwyższego, który odmówił uchylenia immunitetu Małgorzacie M., wiceszefowej stołecznej prokuratury.