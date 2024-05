Wakacje składkowe dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Sejm przyjął ustawę

Sprawa sędziego Tomasza Szmydta zdominowała polską politykę w ostatnich dniach do tego stopnia, że chyba nawet rekonstrukcja rządu znalazła się w jej cieniu. Może mieć to istotny wpływ na wynik wyborów do PE - i jest to zła wiadomość dla koalicjantów Koalicji Obywatelskiej.