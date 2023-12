Jak wynika z raportu „Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-sierpień 2023 r.” przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rośnie nie tylko wartość eksportu, ale również wolumen. W ubiegłym roku, w podobnym okresie, za granicę sprzedawaliśmy za większe pieniądze, ale znacznie mniej.

Coraz wyższe dodatnie saldo

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku za granicę sprzedaliśmy artykuły rolno-spożywcze o wartości 34,1 mld euro, co oznacza wzrost rok do roku więcej o 11,4%. Unia Europejska (UE) jest nadal głównym odbiorcą polskich produktów rolnych oraz rolno-spożywczych. W analizowanym okresie sprzedaż do UE była większa o 9,4% i wyniosła 24,9 mld euro. Dodatnie saldo obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-sierpień 2023 roku wzrosło o ponad 21% i wyniosło 12,49 mld euro, gdy tymczasem w tym samym okresie poprzedniego roku było to 10,28 mld euro.

Głównym odbiorcą polskich artykułów rolno-spożywczych są Niemcy. Na ten rynek od stycznia do sierpnia 2023 roku trafiły towary o wartości ponad 8,6 mld euro i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku był to wzrost o 13,7%. Eksport do Niemiec stanowił 25,4% wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego.

Drugim rynkiem – z udziałem w całej wartości na poziomie 8,1% – jest Wielka Brytania, do której w analizowanym okresie tego roku sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 2,7 mld euro, co rok do roku oznacza więcej o 16,6%. Kolejne miejsca zajmują: Holandia (udział w eksporcie ogółem: 6,2%), Francja (6,2%), Włochy (4,8%) oraz Republika Czeska (4,6%).

Polska unijnym potentatem drobiu

W najnowszym raporcie Eurostat „Key figures on the European food chain - 2023 edition”, który pokazuje potencjał produkcyjny w łańcuchu żywnościowym "od pola do stołu", Polskę po raz kolejny wskazano jako kraj Unii Europejskiej z najwyższym poziomem produkcji mięsa drobiowego. W ubiegłym roku wyprodukowano go 2,7 mln ton, co stanowiło 21,0% całkowitej produkcji w UE. Kolejne miejsca zajęły: Hiszpania (z udziałem 12,6%), Niemcy (11,9%) i Francja (11,6%).