Wobec wspomnianej wartości bilateralnej wymiany towarowej wartość wymiany usług w ostatnich latach jest jeszcze bardziej imponująca. W roku 2022 sięgnęła 4,6 mld euro, czyli względem poprzednich lat wzrosła aż o 40 procent.

W niedawnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej irlandzki minister stanu ds. promocji handlu, regulacji cyfrowych i firm Dara Calleary powiedział, że Polacy w Irlandii odnaleźli się we wszystkich sektorach gospodarki, ale pracują przede wszystkim w branżach nowych technologii, w usługach cyfrowych i w budownictwie zaawansowanym technologicznie (ang. high tech construction). Zdaniem irlandzkiego ministra trzy główne obszary eksportu z Polski do Irlandii to komputery i urządzenia do magazynowania danych, podzespoły elektroniczne oraz produkty spożywcze. Z kolei w przeciwną stronę są to przede wszystkim: elektronika, produkty medyczne i farmaceutyczne oraz napoje bezalkoholowe.

Rodacy wewnątrz UE

Calleary uważa, że odkąd 20 lat temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej, dokonał się niesamowity postęp w polsko-irlandzkiej współpracy we wszelkich dziedzinach. - Jesteśmy w Unii Europejskiej od 51 lat, a wy od 20 lat, więc nagle zamiast być krajami w Europie, staliśmy się rodakami wewnątrz UE. Zamiast rywalizować, dostaliśmy możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego, którymi się dzielimy - powiedział. - Tutaj jest apetyt na irlandzki biznes, a w Irlandii jest apetyt na wzmocnienie więzi - stwierdził Calleary podsumowując obecne polsko-irlandzkie stosunki gospodarcze. Podkreślił także, że jednym z ważnych powodów mocnych związków między Irlandią a Polską i Irlandczykami a Polakami jest duża liczba mieszanych rodzin polsko-irlandzkich zamieszkujących obydwa te kraje.

Pod koniec maja br. nakładem brytyjskiego wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się książka pod redakcją Michelle Share i Alicji Bobek zatytułowana „Polish Families in Ireland. A Life Course Perspective”, ukazująca z bliskiej perspektywy społeczno-ekonomicznej codzienne życie polskich rodzin w Republice Irlandii.