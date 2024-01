Pod koniec listopada ub.r. doszło do spotkania marszałkini polskiego Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z przewodniczącym Senatu Irlandii Jerrym Buttimerem. Rozmawiano m.in. o relacjach polsko-irlandzkich, istotnej roli Polaków mieszkających w Irlandii w gospodarce, kulturze i sporcie oraz o możliwym pogłębieniu współpracy między parlamentami obu państw. Strony zadeklarowały zainteresowanie funkcjonowaniem grup przyjaźni polsko-irlandzkiej i irlandzko-polskiej w obydwu izbach parlamentów Polski i Irlandii. Z kolei ambasador Polski w Irlandii Arkady Rzegocki w połowie grudnia 2023 r. spotkał się z tamtejszymi politykami: senatorem Gerardem Craughwellem i posłem Cathalem Berrym. Choć konkretnych wątków rozmowy nie ujawniono, to przypuszczalnie była ona skoncentrowana na sprawach gospodarczych, jak i mogła dotknąć sfery militarnej, jako że obydwaj ci parlamentarzyści są byłymi wojskowymi.

Reklama

Wzrost obrotów handlowych

Kompletne dane dotyczące 2023 roku nie są jeszcze dostępne. Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego polsko-irlandzkie towarowe obroty handlowe w 2022 roku wyniosły 3,16 mld euro. Oznacza to wzrost o 7% w stosunku do roku 2021. Polski eksport wyniósł ok. 1,425 mld euro (-1% r/r), import 1,735 mld euro (+15% r/r). Zatem saldo było ujemne dla Polski: ok. -310 mln euro. W 2022 roku polski eksport do Irlandii stanowił 0,4% globalnego polskiego eksportu, import z Irlandii 0,5% globalnego polskiego importu, zaś łączne obroty 0,4% polskich obrotów handlowych z zagranicą.

Kilkaset polskich firm

W związku z popytem na różnego typu usługi świadczone w języku polskim w Irlandii, działają tam liczne kancelarie prawne, firmy doradztwa finansowego, zawodowego i rachunkowego oraz agencje ubezpieczeniowe założone przez polskich obywateli. Funkcjonują również polskie ośrodki medyczne – przychodnie obsługiwane przez personel polskiego pochodzenia w Dublinie, Waterford, Galway, Limerick i Cork oraz niewielkie sklepy spożywcze, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, transportowe i różnego rodzaju firmy usługowe. Wszystkich firm, których właścicielami są Polacy jest obecnie w Irlandii kilkaset. W ostatnich kilku latach Republika Irlandii notuje jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych wśród krajów Unii Europejskiej, co może wiązać się z lepszymi perspektywami inwestycyjnymi. Z drugiej strony, koszty pracy w tym kraju należą do najwyższych w Europie.

Czytaj więcej Nowe Rynki Końcówka 2023 roku z irlandzkim impulsem dla Polaków Polacy poszukujący pracy i możliwości prowadzenia interesów w Irlandii mogą zapoznać się z nowym Biuletynem Umiejętności 2023. Dowiedzą się z niego, które działy irlandzkiej gospodarki notują największe braki w obsadzie miejsc zatrudnienia.

Na początku grudnia ub.r. w Warszawie odbyło się pierwsze Irlandzko-Polskie Forum Centrów Danych, mające na celu integrację irlandzkiej i polskiej części tego sektora. Wydarzenie zgromadziło generalnych wykonawców, inwestorów i operatorów centrów danych, konsultantów, dostawców, firmy projektowe i inżynieryjne oraz agencje rekrutacyjne. Wydarzenie otworzył ambasador Patrick Haughey, podkreślając silne powiązania gospodarcze i kulturalne pomiędzy Irlandią i Polską. Kluczowym osiągnięciem wypracowanym w ciągu ponad 20 lat branży centrów danych w Irlandii jest silny i zróżnicowany klaster około 60 firm z branży zaawansowanych technologii, realizujących globalne projekty. Irlandczycy są nastawieni na łączenie tych firm z rozwijającym się polskim sektorem centrów danych, ułatwianie partnerstwa biznesowego i wymianę najlepszych praktyk.