W celu kucia żelaza póki gorące w tym tygodniu przybył do Polski Dara Calleary, irlandzki minister stanu ds. promocji handlu, cyfryzacji i regulacji, wraz z liczną grupą biznesmenów reprezentujących kilkadziesiąt firm z Irlandii.

- Polska obchodzi w tym roku dwudziestą rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej i nasza misja handlowa podkreśla pozytywne stosunki polsko-irlandzkie, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch dekad. W Irlandii mieszka obecnie 110 tys. Polaków, co stanowi 2,5 proc. ogółu ludności Irlandii, największą mniejszość narodową. W 2023 roku wartość handlu produktami pomiędzy Irlandią a Polską wyniosła 3 mld euro, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku, a irlandzkie firmy w Polsce zatrudniają ok. 12 tys. pracowników. Jestem zachwycony możliwością zobaczenia na własne oczy silnych relacji i powiązań handlowych między obydwoma krajami podczas misji handlowej do Wrocławia i Warszawy w tym tygodniu- tak Dara Calleary skomentował dwudniową wizytę, która odbyła się w dniach 15-16 maja br.

Lotnictwo i koleje

Jedną z najnowszych irlandzkich inwestycji w Polsce jest krakowskie centrum szkolenia symulatorowo-treningowego linii lotniczych Ryanair. Ośrodek wart 130 mln euro ma zacząć działać w 2025 roku, mieć 150-osobowy personel i umożliwiać szkolenie 500 osób. Ryanair, oprócz planowanego ośrodka w Krakowie, posiada również we Wrocławiu centrum technologiczne zatrudniające ponad 200 informatyków i analityków danych oraz jedną z 6 europejskich baz serwisowych dla swoich samolotów.

Z kolei wzrost wartości eksportu z Polski do Irlandii zapewni w najbliższych latach kontrakt firmy Alstom z Irlandzkimi Kolejami. W ramach wielomilionowego zamówienia Alstom ma dostarczyć do 750 napędzanych elektrycznie i wyposażonych w baterie wagonów w ciągu 10 lat i serwisować je przez 15 lat.

Sonalake, wielokrotnie nagradzana irlandzka firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania otworzy nowe biuro w Poznaniu, zatrudniające niemal 100 inżynierów oprogramowania. Polska jest postrzegana przez tę spółkę jako rynek wzrostowy, szczególnie w zakresie rozwiązań programowych dla operatorów światłowodów. Ponadto, firma PPI Response Products podpisała umowy z dwiema polskimi firmami – z ICPT, czyli producentem systemów akumulatorów EV do pojazdów elektrycznych, a także z Fibrain, rzeszowskim przedsiębiorstwem produkującym kable, która to firma niedawno przejęła Ele-DriveCo, producenta rozwiązań do magazynowania energii.