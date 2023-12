• uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską.

Jak wskazuje w swym komunikacie MRiT dofinansowanie to wspiera działania eksportowe polskich przedsiębiorców, pomaga w ekspansji na rynki zagraniczne, wzmacnia konkurencyjność rodzimego biznesu. Przyczynia się też do wzrostu poziomu eksportu polskich wyrobów na rynku światowym.

- Nasycenie rynków w każdej niemal branży sprawia, że nawet najlepsze jakościowo towary i usługi mogą w dzisiejszych czasach pozostać niezauważone, a informacja o nich nie dotrzeć do potencjalnych klientów. Dlatego tak ważne jest systematyczne budowanie wizerunku marek i umiejętna promocja konkretnych ofert. Duże firmy mają do tego odpowiednie środki, dlatego nasze wsparcie kierujemy do mniejszych przedsiębiorców – podkreśla Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii.

Termin i miejsce składania wniosków

Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek przed terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego, ale nie wcześniej niż 20 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie promocyjne.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych jest zamieszczana tu.