Regionalne biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zaczęto powoływać w ubiegłym roku. Ma ich być łącznie tuzin. Pierwsze biuro otwarto w Katowicach, drugie we Wrocławiu. Lublin to już jedenasta taka placówka PAIH na mapie kraju. Regionalne biura handlowe to nowy element, który ma być uzupełnieniem dotychczasowej działalności Agencji. Zadaniem biur w regionach ma być zwiększenie rozpoznawalności PAIH w wojewódzwtach wśród przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP i pomoc im w ekspansji zagranicznej.

PAIH dla firm z Polski wschodniej

Lokalizacja kolejnego oddziału Agencji na Lubelszczyźnie ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców z Polski wschodniej, także w nawiązywaniu relacji biznesowych na Ukrainie.

- Otwarcie na polskich przedsiębiorców i wyjście im naprzeciw, znoszenie barier dla firm i pomoc w ich rozwoju to dla mnie, jako ministra rozwoju i technologii, priorytetowe działania. Powstanie Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Lublinie to odpowiedź na potrzeby lubelskich przedsiębiorców. To realne wsparcie dla tych, którzy chcą się rozwijać na rynkach międzynarodowych, ale też dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes w województwie lubelskim, gdyż biuro PAIH będzie też działać na rzecz przyciągania nowych inwestycji do regionu – mówił podczas otwarcia placówki Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii, który w latach 2010–2014 był marszałkiem województwa lubelskiego.

- Współpraca z lokalnymi organizacjami gospodarczymi, działania edukacyjne, informacje o zagranicznych i lokalnych rynkach to nieoceniona pomoc dla przedsiębiorców, którzy myślą o swoim biznesie w skali globalnej. Cieszę się, że Lubelszczyzna dołącza do regionów, które poprzez PAIH, mogą jeszcze skuteczniej wspierać firmy – dodał pochodzący z Lublina szef resortu rozwoju i technologii.