Zostały niecałe dwa tygodnie na złożenie druku ZUS IWA

Do końca stycznia część płatników składek powinna złożyć druk ZUS IWA za 2023 rok. Dane z formularza posłużą do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwietnia 2024 roku do końca marca następnego roku - informuje ZUS.