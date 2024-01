Może być problem z powrotem na Mały ZUS plus w 2024 roku

Ulga w ramach tzw. Małego ZUS plus polega na tym, że wysokość podstawy składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od jego dochodów z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego.

Im niższy dochód, tym niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa nie może przekroczyć standardowej (tj. 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) ani być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Przysługuje ona co do zasady przez 36 miesięcy, choć wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej w 2023 r., mogli wydłużyć do niej prawo o dodatkowe 12 miesięcy.

Czas na zgłoszenie przedsiębiorcy mają do 31 stycznia.