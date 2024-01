Wiemy już, ile wyniesie w 2024 r. składka zdrowotna firm na ryczałcie. GUS podał średnie wynagrodzenie, od którego zależy jej wysokość. Niestety, przedsiębiorców kolejny rok z rzędu czekają podwyżki.

Reklama

Ryczałtowiec, który ma przychody do 60 tys. zł zapłaci 419,46 zł miesięcznie (składka wzrosła o ponad 43 zł). W drugim progu, przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, wyniesie 699,11 zł (w 2023 r. było to 626,93 zł). Najlepiej zarabiający, powyżej 300 tys. zł, zapłacą co miesiąc 1258,39 zł (wzrost o prawie 130 zł).

Składka zdrowotna na ryczałcie 2024

Roczny przychód Wysokość składki zdrowotnej 2024 do 60 tys. zł 419,46 zł od 60 do 300 tys. zł 699,11 zł powyżej 300 tys. zł 1258,39 zł

Jak przypomina firma inFakt składkę zdrowotną w trakcie roku można uregulować na dwa sposoby: