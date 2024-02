Astana rozwija infrastrukturę transportową

Kazachstan od wielu lat rozwija swoją sieć dystrybucyjną, zarówno kolejową (pięć szybkich magistral), jak i drogową (osiem autostrad). Łączna wartość inwestycji w sektor transportowy w latach 2008-2023 wyniosła 32 mld euro. Dzięki tym inwestycjom przez Kazachstan przejechało tranzytem w okresie od stycznia do października 2023 r. ponad 700 mln ton dóbr. Do najważniejszych nowo realizowanych projektów należy budowa drugiej 836-kilometrowej linii kolejowej Dostyk-Mojinty, której oddanie do użytku jest planowane na koniec 2025 r. Inwestycja kosztująca ponad 1 mld euro umożliwi pięciokrotne zwiększenie przepustowości szlaku centralnego z Chin do kazachskich portów oraz przyspieszenie transportu z dzisiejszych 800 km do 1500 km dziennie.

W grudniu ub.r. ruszyła też kosztująca ponad 600 mln euro realizacja linii kolejowej o długości 272 km łączącej Bachty z Ajagoz. Ten odcinek ma zostać oddany do użytku za trzy lata i być połączony z już istniejącymi dwoma liniami biegnącymi do przejść granicznych z Chinami w Dostyk i Chorgos. Dzięki temu spodziewane jest zwiększenie przepustowości tych przejść z 28 do 48 mln ton rocznie. Równolegle realizowane są inne elementy infrastruktury transportowej, krajowej i międzynarodowej. Warto wspomnieć o Almaty Station Bypass Railway Line, łączący Żetygen i Kazybek Beka, który ma zwiększyć przepustowość hubu w Ałmatach o 40 proc. i skrócić czas dostaw do 24 godzin. Koszt inwestycji to 200 mln euro. Bardzo ważnym projektem o wartości 500 mln euro jest budowa 152-kilometrowej linii kolejowej łączącej region maktaaralski z uzbeckim wilajetem Darbaza. Ta linia ma stanowić część sieci kolejowej łączącej Azję Centralną z Iranem, Afganistanem, Pakistanem a nawet Indiami.

Inwestycje obejmują nie tylko rozwijanie tras kolejowych, ale również zwiększanie przepustowości portów. Przykładem jest tu Aktau, w którym rozbudowywany jest hub kontenerowy, co pozwoli na zwiększenie jego pojemności z obecnych 70 tys. ton rejestrowych TEU do 120 tys. TEU w 2025 r. i docelowo do 300 tys. TEU. To z kolei umożliwi pakowanie w kontenery dóbr, które obecnie są przewożone w innych opakowaniach, co wpłynie na skrócenie średniego czasu załadunku statku z 4 dni do jednego dnia.

Ostatni dzwonek dla Warszawy

Działania Kazachstanu nie ograniczają się tylko do inwestycji w infrastrukturę transportową. Astana działa aktywnie w UE, biorąc udział w spotkaniach roboczych w ramach unijnej strategii Global Gateway, której celem jest zintegrowanie Azji Centralnej z obszarem Wspólnego Rynku. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest rozwijanie połączeń transportowych. Podczas ostatniego styczniowego Global Gateway Investors Forum on Sustainable Transport Connectivity na pierwszy plan wysunęła się właśnie kwestia Korytarza Środkowego. Temat ten zaktywizował już prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, który w styczniu 2023 r. odwiedził Kazachstan oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w listopadzie zeszłego roku odwiedził Kazachstan i Uzbekistan.