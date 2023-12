Wrześniowa zapowiedź Kasyma-Żomarta Tokajewa, prezydenta Kazachstanu o otwarciu „szerokiego frontu” inwestycji z ukierunkowaniem na sektor małych i średnich firm (MSP) była pierwszym etapem projektu wzmacniania gospodarki republiki. 4 grudnia br. Tokajew podpisał dekret, który ma być dodatkową zachętą dla inwestorów krajowych i zagranicznych z sektora MSP. Chodzi tu o bezpośrednie, administracyjne wsparcie dla takich firm, oparte na ujednoliconych przepisach i procedurach. W tym celu powstał kompleksowy plan poszerzenia uprawnień Urzędu Promocji Inwestycji (UPI), odpowiedzialnego za koordynowanie i wspieranie działań na rzecz inwestorów.

W czym pomoże inwestorom Urząd Promocji Inwestycji?

UPI jest urzędem centralnym, nazywanym „kwaterą główną inwestycji”, ale ma uprawnienia do podejmowania do decyzji również na szczeblu lokalnym. Dodatkowo, urząd może też wprowadzać tymczasowe rozwiązania prawne, które mają na celu poprawę środowiska dla inwestycji. Oznacza, że inwestorzy z sektora MSP mogą zwracać się do UPI z propozycjami legislacyjnych zmian, które ułatwiłyby im funkcjonowanie. Małe i średnie firmy mają zdecydowanie mniejsze możliwości forsowania korzystnych dla nich rozwiązań w relacjach z władzami lokalnymi, nie wspominając już o centralnych, niż duże międzynarodowe korporacje. Wraz ze zwiększeniem uprawnień i roli UPI, firmy te otrzymują dedykowane narzędzie, umożliwiające zbieranie informacji o problemach i barierach administracyjnych i prawnych dla inwestorów z MSP i ocenę przydatności oraz adekwatności do potrzeb istniejących już rozwiązań. Urząd jest zobligowany do przedstawiania prezydentowi kwartalnych raportów z postępów w zakresie wdrażania rozwiązań wspierających inwestycje i efektów gospodarczych podejmowanych decyzji.

UPI ma uprawnienia do proponowania działań dyscyplinujących władze, w tym aż do występowania do prezydenta i premiera o usunięcie osób piastujących kierownicze stanowiska w organach państwowych i publicznych, jeśli ich działania są niezgodne z rekomendacjami lub decyzjami UPI. Ustanowienie nadzoru nad instytucjami publicznymi mającymi bezpośredni wpływ na realizację inwestycji ma na celu zapewnienie zgodności działań władz lokalnych z interesami inwestorów i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Andriej Czabotariew z Finance.kz, zajmujący się od wielu lat zagadnieniami gospodarczymi republiki potwierdza słuszność działań rządu: „Inwestycje pojawiają się, gdy inwestorzy mają silne przekonanie o sukcesie w realizacji planów i projektów. Inwestycje oznaczają nowe miejsca pracy, nową wiedzę i nowe technologie. To stwarza nowe możliwości dla obywateli w państwie.”

Kazachstan tworzy klimat inwestycyjny dla wszystkich firm

Wzmocnienie roli UPI, jako organu wsparcia MSP jest elementem szerokiej strategii budowania klimatu inwestycyjnego dla inwestorów niezależnie od ich wielkości. Potwierdzają to wprowadzone ostatnio poprawek do systemu podatkowego oraz zmiany w rządowym dekrecie o państwowym wspieraniu inwestycji. Celem tych modyfikacji była poprawa elastyczności ram prawnych działalności niezależnie od kierunku inwestycji i aktywne promowanie branżowej dywersyfikacji inwestycji. Adekwatność działań władz z oczekiwaniami inwestorów potwierdzają dane World Investment Report, w 2022 r. Kazachstan zanotował 83-proc. wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i to w warunkach globalnego ich spadku. Republika wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem BIZ w Azji Centralnej z udziałem 61-proc. wartości wszystkich inwestycji, jakie napłynęły do tego regionu.