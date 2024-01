Współpraca Polska-Uzbekistan: tekstylia i edukacja

Jeszcze przed złożeniem w Belwederze listów uwierzytelniających nowy ambasador uczestniczył w organizowanych w Taszkencie polsko-uzbeckich konsultacjach politycznych. Natomiast w Warszawie spotkał się z prezesem Targów Kielce dr Andrzejem Mochoniem. W efekcie rozmów Uzbecy wezmą udział w organizowanych w maju 2024 roku w Kielcach Międzynarodowych Targach Tekstyliów, Materiałów, Akcesoriów i Maszyn My TexStyle. Warto przypomnieć, że Uzbekistan jest jednym z liczących się producentów bawełny, a państwo to ma ambicje rozwoju przemysłu tekstylnego.

W połowie grudnia br. ambasador gościł w Lublinie, gdzie spotkał się między innymi z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim. Podczas rozmów, nakierowanych na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ich ekspansji zagranicznej, ambasadorowi przedstawiono potencjał gospodarczy województwa. Zdefiniowano także dziedziny współpracy, które są bardzo różnorodne, począwszy od handlu, poprzez turystykę na nauce i edukacji skończywszy.

Czytaj więcej Azja centralna Pierwsze forum rektorów uczelni Polski i Uzbekistanu, czyli od nauki po biznes Ostatnie tygodnie przyniosły Uzbekistanowi szereg ważnych wydarzeń o charakterze politycznym. Pod koniec kwietnia przeprowadzono referendum dotyczące zmian w konstytucji. W pierwszej dekadzie maja prezydent Szawkat Mirzijojew ogłosił przedterminowe wybory prezydenckie. Odbędą się one już 9 lipca br.

Ambasador spotkał się z rektorem Lubelskiej Akademii Ekonomii i Innowacji - prof. dr hab. inż. Markiem Opialkiem. Media w Uzbekistanie po tym spotkaniu informowały, że podczas rozmów dyskutowano m.in. kwestię otwarcia filii akademii w Navoi oraz umożliwienie wymiany nauczycieli i studentów w ramach unijnego projektu „Erasmus+”. W młodym i dynamicznym demograficznie społeczeństwie Uzbekistanu edukacja wyższa jest dziedziną przyszłościową, a potencjalni studenci poszukują często uczelni, których dyplomy byłyby powszechnie uznawane w Unii Europejskiej.

Wina z Uzbekistanu?

W połowie grudnia w Ambasadzie Uzbekistanu odbyło się spotkanie przedstawicieli uzbeckich przedsiębiorstw, jak również tamtejszych specjalistów zatrudnionych w branży bankowej i IT w Polsce. Podczas obrad zdecydowano o powołaniu do życia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Republiki Uzbekistanu. Na czele organizacji stanął szef firmy Eletto Sp. z o.o., Nizomiddin Abdułłajew. Zapowiedział działania na rzecz otwarcia w Polsce domu handlowego, w którym można będzie nabyć wina z Uzbekistanu. Ocenia się, że w 2022 r. w Uzbekistanie wyprodukowano 1,6 mln ton winogron, co uplasowało ten kraj na czwartym miejscu na świecie.

Jak eksperci z Uzbekistanu widzą Polskę ?

W połowie 2023 r. Władimir Norow, do niedawna dyrektor Międzynarodowego Instytutu Azji Centralnej przekonywał, że „Polska jest krajem o dużych możliwościach gospodarczych”. W jego ocenie zaś “Uzbekistan ma korzystne położenie w Azji Środkowej i może pełnić rolę swego rodzaju hubu dla towarów polskich i europejskich dla krajów Azji Środkowej i Południowej”. Norow podkreślał rolę obu krajów jako pomostu pomiędzy Azją i Europą. Twierdzi, iż „Polska jest centrum Europy Wschodniej, swego rodzaju bramą do realizacji interesów gospodarczych” – eksportu towarów i usług z Uzbekistanu do krajów europejskich. Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że import z Polski najnowszych technologii będzie dla Uzbekistanu tańszy niż nabywanie ich w krajach Europy Zachodniej takich jak: Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.