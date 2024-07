Czytaj więcej Azja centralna Kazachstan to nie tylko surowce, to również nowoczesne usługi finansowe Mimo dynamicznego rozwoju gospodarczego Kazachstan wciąż jest postrzegany jako gospodarka oparta na wykorzystaniu surowców energetycznych i od pewnego czasu pierwiastków ziem rzadkich. Tymczasem gospodarka republiki rozwija się w sposób zbalansowany.

- Jako Astana HUB wybraliśmy Polskę jako pierwszy, główny cel naszej misji. Polska to dobra lokalizacja, mocna branża IT, wielkie projekty w tym obszarze. Poza tym mamy już u siebie wiele firm z Zachodu Europy, a teraz chcemy, aby dołączyły do nich także podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej. Chodzi również o firmy z Ukrainy i Białorusi, które działają w Polsce – tłumaczył Tleumuratov. Choć przedsiębiorstwa, które zgłaszają akces do programu przechodzą wstępną weryfikację pod kątem profilu działalności to jak wskazał Tleumuratov nie ma żadnych preferencji czy będą to przedsiębiorcy zajmujący się: sztuczną inteligencją, grami, block chainem, inteligentnymi miastami (ang. smart cities) czy też med-techem. W Astan Hub działają firmy zajmujące się m.in.: sztuczną inteligencję, cloud computingiem, marketplace, big data, bezpieczeństwem cyfrowym, blockchain, interenetem rzeczy, VR, gamingiem, fintechem czy robotyką. W ramach Astana Hub wydzielone są 4 branżowe ośrodki technologiczne: 5G Center, GameDev Center, Blockchain Center i SpaceTech Center.

- Nie ma też żadnych limitów dotyczących liczby firm, które jako Hub możemy przyjąć, jak i ich wielkości. Mogą to być firmy na wczesnym etapie rozwoju, także start-upy. Astanahub.com to platforma, przez którą można aplikować do wszystkich programów oferowanych przez nasz Hub – tłumaczył dyrektor zarządzający Astana Hub.

Szybka procedura i podatkowe zachęty

Jedną z zachęt, jakie stosuje Astana Hub są niskie podatki. CIT wynosi tam 0 proc. To mocna zachęta zważywszy, że Polska i Kazachstan posiadają umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

- Jeśli polska firma z sektora ICT chce działać w Azji Centralnej to po prostu ustanawia siedzibę w Astanie. My pomagamy w założeniu prywatnej firmy. Jej rejestracja zajmuje tydzień. Stosujemy prawo brytyjskie. Sędziowie pochodzą ze Zjednoczonego Królestwa. To model sprawdzony w Dubaju. Uczestnik Astana Hub może liczyć nie tylko na 0 proc. podatku od osób prawnych (CIT), ale nie ponosi też żadnych opłat wstępnych. Dodatkowo, nie obowiązuje również VAT oraz składka na ubezpieczenie społeczne. Jedyna opłata to tylko 1 proc. rocznego dochodu, który przechodzi na rzecz Hubu – wylicza Aziz Tleumuratov.