Chiński rynek wołowiny należy do najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych. Analitycy wskazują, że będzie rósł rocznie średnio o 8 proc. przez najbliższe 12 lat. W przypadku importu dynamika będzie jeszcze większa, bowiem rośnie popyt na zagraniczną wołowinę.

Chiński rząd, w celu rozwoju konsumpcji krajowej, w swojej strategii przewiduje podjęcie działań dywersyfikujących strukturę produktową krajowego rynku. W przypadku wołowiny chodzi o to, aby na chińskim rynku była dostępna wołowina różnej jakości, jak i w różnej cenie. Bogactwo oferty pozwoli na zaspokojenie rosnącego i zróżnicowanego portfelowo popytu konsumpcyjnego.

Bezwzględna konieczność rejestracji

Rejestracja w chińskim systemie celnym CIFER jest kluczowa, ale nie jest jedynym działaniem, jakiego trzeba dopełnić, by móc bezpiecznie eksportować do Chin. Każdy z zakładów powinien również, jak najszybciej, zabezpieczyć swoje dobra niematerialne, a dokładniej własność intelektualną. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie ochrony prawnej nazwie firmy i lub produktów, logotypom (firmy i/lub produktów).

Wiele polskich producentów rolno-spożywczych doświadczyło na chińskim rynku kradzieży marki, głównie logotypu. Takim wyróżniającym się przykładem, choć nie dotyczącym branży rolno-spożywczej, jest przypadek polskiego banku Pekao SA. Otóż chińska firma Shandong Tengyue Shangqingtai Agriculture And Animal Husbandry Machinery Technology Co., Ltd. ma identyczne logo jak bank Pekao. Trudno uwierzyć w przypadek.

Należy pamiętać, że w chińskim prawie własności intelektualnej obowiązuje zasada „first to file”, czyli kto pierwszy ten lepszy. W praktyce stosuje się ją następująco, że ten kto pierwszy zarejestruje w chińskim urzędzie patentowym swoją nazwę, markę, logotyp, to tylko ten korzysta z ochrony prawnej. Nawet jeśli w chwili rejestracji komu innemu przysługują prawdziwe prawa do nich. W przypadku rejestracji na zasadzie złej woli prawowity właściciel może później dochodzić swoich praw, ale to będzie i trwało i kosztowało. Tymczasem uprzednia rejestracja (którą można zrobić samodzielnie z poziomu polskiego internetu) kosztuje zaledwie 500 dolarów.