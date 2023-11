W tym okresie całkowity handel towarami i usługami (eksport i import) między Wielką Brytanią a Polską osiągnął wartość 29,9 mld funtów, przy czym wobec poprzedniego analogicznego okresu nastąpił wzrost o 25,9%, czyli o 6,1 mld funtów. Łączny eksport z Wielkiej Brytanii do Polski wyniósł 10,5 mld funtów, co oznacza wzrost o 40,5%, czyli o 3 mld funtów w cenach bieżących w porównaniu z czterema kwartałami do końca 2. kwartału 2022 roku. Z kolei łączny import z Polski do Wielkiej Brytanii wyniósł 19,3 mld funtów. Nastąpił zatem wzrost o 19,1%, czyli o 3,1 mld funtów w cenach bieżących w porównaniu z 4 kwartałami do końca 2. kwartału 2022 roku.

Reklama

Z całego eksportu Wielkiej Brytanii do Polski w czterech kwartałach do końca 2. kwartału 2023 roku 7,3 mld funtów (68,9%) stanowiły towary, a 3,3 mld funtów (31,1%) to usługi. W tymże okresie eksport towarów z Wielkiej Brytanii do Polski wzrósł o 40,2%, czyli o 2,1 mld funtów, podczas gdy eksport usług w tym kierunku wzrósł o 41,0%, czyli o 953 mln funtów. Na cały import z Polski do Wielkiej Brytanii w opisywanym okresie złożyło się 13,1 mld funtów (67,6%) w towarach (wzrost o 9,4%, czyli o 1,1 mld funtów wobec poprzednich 4 kwartałów) i 6,3 mld funtów (32,4%) w usługach (wzrost o 46,1%, czyli o 2 mld funtów wobec poprzednich 4 kwartałów).

Oznacza to, że w porównaniu z czterema kwartałami do końca 2. kwartału 2022 roku Wielka Brytania odnotowała wzrost całkowitego deficytu handlowego z Polską – z 8,7 mld funtów do 8,8 mld funtów.

Czytaj więcej Eksport Kolejne opóźnienie w zaostrzeniu kontroli towarów na brytyjskiej granicy Plan szczegółowej kontroli granicznej produktów spożywczych, którego wprowadzenie we Wielkiej Brytanii do niedawna planowano na październik br., został przełożony już piąty raz. Tym razem na styczeń przyszłego roku.

W okresie czterech kwartałów do końca 2. kwartału 2023 roku Polska była dla Wielkiej Brytanii: