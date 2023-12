Czytaj więcej Eksport Border Target Operating Model – brytyjski plan kontroli transportu na 2024 rok Ostateczną wersję planu, określanego skrótowo jako BTOM lub TOM, ogłoszono w połowie września br. Przyjęcie go ma przynieść naprawę luk i wątpliwych rozwiązań wprowadzanych od brexitu. Plan podzielono na kilka etapów, aby uniknąć problemów z wdrożeniem.

Tuż po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska brytyjski minister spraw zagranicznych (i były premier) David Cameron rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim i zaprosił go do złożenia wizyty we Wielkiej Brytanii. Ciekawy jest fakt, że w latach 80. obydwaj studiowali na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jednym z najważniejszych tematów wchodzących w skład agendy polsko-brytyjskiej są kwestie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście agresywnych działań Rosji. Niemniej można się spodziewać, że podczas tej wizyty będą omawiane także kwestie gospodarcze.

Wybory na horyzoncie

Najbliższe wybory do brytyjskiego parlamentu muszą odbyć się nie później niż pod koniec stycznia 2025 roku (a parlament ulec rozwiązaniu – w połowie grudnia 2024 roku), jednak wiele wskazuje na to, że mogą być zorganizowane już wiosną 2024 roku. Jeżeli tak się stanie, to wnioskując z aktualnych preferencji wyborczych Brytyjczyków, prawdopodobnie rządy przejdą od konserwatystów w ręce Partii Pracy, ewentualnie w koalicji z liberałami. To może spowodować wzmocnienie starań ku odwróceniu brexitu albo przynajmniej znaczącemu osłabieniu jego skutków, a Polska, m.in. dzięki swojej na nowo umacnianej pozycji w Unii Europejskiej, zachowa wysoką skuteczność w kultywowaniu i pogłębianiu współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią.