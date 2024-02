W okresie czterech kwartałów liczonych do końca trzeciego kwartału 2023 r. całkowity handel towarami i usługami (eksport plus import) pomiędzy Wielką Brytanią a Polską wyniósł 30,6 mld funtów, co oznacza wzrost o 19,9 proc., tj. o 5,1 mld funtów w cenach bieżących, wobec czterech kwartałów do końca trzeciego kwartału 2022 r. Około 1/3 wspomnianej zbiorczej kwoty 30,6 mld funtów przypada na eksport z Wielkiej Brytanii do Polski (wzrost w cenach bieżących aż o 26 proc., czyli o 2,2 mld funtów, w porównaniu do czterech kwartałów do końca trzeciego kwartału 2022 r.). Zaś 2/3 na import do Wielkiej Brytanii z Polski (wzrost w cenach bieżących o 16,9 proc., czyli o 2,9 mld funtów, w porównaniu do czterech kwartałów do końca trzeciego kwartału 2022 r.). Oznacza to, że w omawianym okresie Wielka Brytania odnotowała deficyt handlowy z Polską w wysokości 9,5 mld funtów (przy czym w porównaniu z deficytem handlowym z poprzedniego dwunastomiesięcznego okresu wzrósł on o 700 mln funtów). W ramach tego całkowitego deficytu deficyt w handlu towarami wyniósł 6,4 mld funtów (wzrost o 100 mln funtów), a deficyt w handlu usługami 3,1 mld funtów (wzrost o 600 mln funtów). W tym okresie Polska była trzynastym największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, co stanowiło 1,7 proc. całkowitego handlu tej ostatniej.

Reklama

Co Polska sprzedaje Wielkiej Brytanii?

Najważniejszymi towarami eksportowanymi przez Wielką Brytanię do Polski w okresie czterech kwartałów do końca trzeciego kwartału 2023 r. były: ropa naftowa, napoje i tytoń, samochody, metale nieżelazne oraz agregaty prądotwórcze. Zaś najważniejszymi towarami importowanymi przez ten kraj z Polski były: mięso i przetwory mięsne, maszyny elektryczne, maszyny biurowe, pojazdy drogowe inne niż samochody oraz napoje i tytoń.

Najpopularniejsze rodzaje usług eksportowanych z Wielkiej Brytanii do Polski w czterech kwartałach do końca trzeciego kwartału 2023 r. to: pozostałe usługi biznesowe, podróże, transport, telekomunikacja, usługi komputerowe i informatyczne oraz usługi finansowe. Natomiast najpopularniejsze rodzaje usług importowanych do Wielkiej Brytanii z Polski to: podróże, transport, pozostałe usługi biznesowe, produkcja, telekomunikacja oraz usługi komputerowe i informatyczne.

Czytaj więcej Eksport Czy 2024 rok może być najlepszy dla brytyjsko-polskiej współpracy od brexitu? Przy wymianie handlowej między Polską i Wielką Brytanią liczonej w dziesiątkach miliardów funtów, na finiszu 2023 r. warto zastanowić się nad jej perspektywami w przyszłym roku.

Udostępniono także jeszcze świeższe dane odnoszące się tylko do handlu towarami. Pokazują one, że w okresie dwunastu miesięcy do grudnia 2023 r. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku eksport towarów z Wielkiej Brytanii do Polski wzrósł o ok. 9,1 proc. w cenach bieżących, a import towarów z Polski do Wielkiej Brytanii w tym samym okresie wzrósł o 9,9 proc. w cenach bieżących.