Podczas tegorocznej edycji targów Gulfood w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) wystawiło się w sumie ponad 5,5 tysiąca wiodących firm z branży spożywczej i napojów ze 190 krajów, które zaprezentowały ponad 150 tys. nowych produktów. Polska reprezentacja liczyła 59 producentów żywności. Stoisko narodowe zorganizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który w sumie miał trzy przestrzenie wystawowe pod hasłem „Poland tastes good”. Po raz drugi na targi Gulfood przyjechali reprezentanci polskich firm drobiarskich. Ich misję zorganizowała największa w Polsce organizacja branżowa — Związek Polskie Mięso. Przedsięwzięcie to merytorycznie wsparli pracujący w Dubaju eksperci zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Odpowiedź na trend

Organizator targów podkreślił, że roku do roku zwiększyło się zainteresowanie targami właśnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ten trend był widoczny już przed pandemią. Jest on skutkiem zmiany w podejściu dużych importerów do oferty małych producentów żywności. Szczególnie przedstawiciele sieci handlowych poszukują atrakcyjnych zagranicznych produktów, które zdywersyfikują i urozmaicą ich ofertę tzw. półki zamorskiej. W Dubaju w wielu sklepach sieci handlowych są dość duże i bogate w produkty ekspozycje towarów zagranicznych.

Ten trend wydaje się rozumieją też polscy producenci żywności, którzy zaprezentowali wiele wyrobów, począwszy od produktów mleczarskich, mięsnych (wołowina i drób), poprzez owoce i warzywa i ich przetwory, aż po słodycze i wyroby cukiernicze. Niemałą ofertę przedstawili też producenci napojów.

Drobiarze mają swój sposób

Z kolei polska branża drobiarska już drugi rok z rzędu eksploruje rynek Bilskiego Wschodu według swojego modelu, który polega nie na fizycznej ekspozycji, ale na odbyciu kierunkowych spotkań. Jak wyjaśnił Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso, w ubiegłym roku misja producentów mięsa drobiowego miała charakter informacyjno-rozpoznawczy. - W tym roku, na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia podczas pierwszej misji i uwzględnieniu rad ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy działają w ZEA, przygotowaliśmy program ukierunkowany na nawiązanie już od pierwszej chwili relacji biznesowych i handlowych. Spotkania B2B odbyły się zgodnie z obowiązującym w Dubaju protokołem i zwyczajami biznesowymi oraz oczekiwaniami co do oferty potencjalnych partnerów. Po fakcie już wiemy, że to były bardzo cenne uwagi – powiedział Choiński. Dodał również, że przyjazd grupy polskich firm tylko na same spotkania z potencjalnymi odbiorcami jest efektywniejszy, bo cały wysiłek jest ukierunkowany na konkretny cel. Podkreślił, że w przyszłym roku na targi Związek zabierze więcej firm, bo są możliwości biznesowe.