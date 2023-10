9 października

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za wrzesień 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2023 r.

√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego we wrześniu 2023 r.

√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu 2023 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego we wrześniu 2023 r.

√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do września 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło we wrześniu 2023 r.

√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za wrzesień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji