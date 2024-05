Ale najgorsze jest to, że każdą fakturę, zarówno przychodową, jak i kosztową, trzeba będzie sprawdzić z rachunkiem bankowym, bo wydatki też trzeba rozliczać dopiero po zapłacie. Do tego potrzebne będą rejestry płatności. To wszystko doprowadzi więc do podniesienia cen usług księgowych — twierdzą specjaliści od firmowych rozliczeń.

SN: wysoka podstawa składek nie może wynikać z hipotetycznych przychodów

Kobiety, które krótko po założeniu działalności zachodziły w ciążę i korzystały ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, od dawna są na celowniku ZUS. Twierdził on, że specjalnie deklarowały one wysoką podstawę wymiaru składek, by pobierać wysoki zasiłek. Cóż...przepisy na to pozwalają, ale ZUS twierdzi, że to niezgodne z zasadami współżycia społecznego i obniżał przedsiębiorczym matkom podstawy wymiaru i świadczenia.

W uchwale wydanej w listopadzie 2023 r. Sąd Najwyższy uznał, że ZUS ma prawo tak robić, jeśli w początkowym okresie prowadzenia firmy biznesmenka deklaruje podstawę, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach (sygn. akt III UZP 3/23).

25 kwietnia br. Sąd Najwyższy orzekł zgodnie z tamtą uchwałą, że prowadzący działalność może deklarować wysoką podstawę, jeśli istnieją ku temu realne przesłanki ekonomiczne, a nie hipotetyczne (sygn. akt: III USKP 22/22).