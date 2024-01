Z przepisów wynika, że z Małego ZUS plus płatnicy mogą korzystać maksymalnie przez trzy lata (36 miesięcy) w ciągu pięciu lat (60 miesięcy). Wydawałoby się zatem, że firmy, które miały ulgę w latach 2019–2021 mogą ponownie skorzystać z niego od 2024 r. ZUS twierdzi jednak, że uprawnieni do niego będą dopiero od 2025 r., tj. dopiero gdy miną trzy lata przerwy od poprzedniego okresu stosowania tej preferencji.

Pora dostarczyć IWA do ZUS

Do końca stycznia część płatników składek powinna złożyć druk ZUS IWA za 2023 rok. Dane z formularza są potrzebne do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwietnia 2024 roku do końca marca następnego roku.

Obowiązek dotyczy płatników, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r., a jednocześnie zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób w miesiącu i na dodatek byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2023 r.

Jak złożyć ZUS IWA i co z pozostałymi płatnikami składki wypadkowej?