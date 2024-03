KSeF obowiązkowy w jednym terminie dla wszystkich

Ministerstwo Finansów poinformowało, że KSeF nie zacznie obowiązywać w 2024 r., data odroczenia obowiązkowego KSeF zostanie podana na przełomie kwietnia i maja. Resort zapowiada ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników zarówno czynnych, jak i zwolnionych z VAT.

Co poza tym? Odroczony ma zostać obowiązek podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Przedsiębiorcy mają mieć dzięki temu więcej czasu na dostosowanie systemów IT do KSeF. Resort zaproponuje też dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP, uznanych za faktury. W okresie przejściowym dla wszystkich podatników wprowadzona zostanie opcja wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego.

Dopuszczona zostanie możliwość wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Konsument dostanie dostęp do faktury w KSeF przez jej wydanie z kodem QR (tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF).

NSA wskazał, kiedy fiskus może zablokować majątek podatnika

Skarbówka chętnie korzysta z zabezpieczenia na majątku podatnika na poczet jego przyszłych zaległości. Nierzadko "mrozi" dużo wyższe kwoty niż zaległości, a do tego takie prewencyjne zamrożenie zwalczyć w sądzie. Tak było w przypadku przedsiębiorcy, który zajmował się sprzedażą hurtową i detaliczną aut osobowych oraz furgonetek. Na początku 2022 r. fiskus wziął na celownik jego rozliczenia podatkowe z 2019 r. Skarbówka stwierdziła, że podatnik kupował używane auta w UE i odsprzedawał je w Polsce, co było dokumentowane m.in. fakturami VAT - marża. Zdaniem fiskusa - niewłaściwie. Na poczet należności z tytułu zaległości podatkowych Fiskus zastosował zabezpieczenie na majątku podatnika i jego żony na prawie 300 tys. zł.

Sąd administracyjny w I instancji uznał, że samo podejrzenie wadliwości transakcji nie stanowi wystarczającej podstawy do zastosowania zabezpieczenia. W sporze nie wykazano zaś uzasadnionej obawy, że zobowiązanie nie zostanie wykonane.