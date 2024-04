Kwiecień 2024

5,05 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w kwietniu 2024 r.

107,6 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r.

7540,36 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 marca do 31 maja

2024 r.

2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.

4242 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

27,70 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

63 630 zł (4242 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

234 720 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 7824 zł)