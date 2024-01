Zmiany podatkowe w zakresie międzynarodowym

Od 2024 roku Włosi wprowadzają tzw. global minimum tax, czyli globalny podatek minimalny w wysokości 15% dla grup międzynarodowych o rocznym obrocie przekraczającym 750 mln euro.

Nowym rozwiązaniem jest też reshoring. Przewiduje on 50% obniżki podatku dochodowego dla firm i działalności produkcyjnych, które wracają do inwestycji we Włoszech.

Zmiany w systemie tzw. nowych impatriantów

Od 2024 r. dotychczasowy system podatkowy dla osób decydujących się na przeniesienie rezydencji do Włoch zostanie zastąpiony nowymi przepisami. Są one niestety bardziej zaostrzone i mniej korzystne w porównaniu do zasad obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. Nowa norma przewiduje 50 procentową ulgę podatkową dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub osób prowadzących działalność na własny rachunek o wysokich wymaganiach w zakresie kwalifikacji i specjalizacji. Ulga dla pracowników powracających z zagranicy do Włoch z dziećmi wzrasta z 50% do 60%. W przypadku profesorów i badaczy w dalszym ciągu obowiązuje stary system ulg.

Szczegółowe zasady korzystania z ulgi dla impatriantów na nowych zasadach zostaną przedstawione w odrębnym artykule.