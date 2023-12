Niezbędnik przedsiębiorcy: WIS, WIA i WIP - zmiany od Nowego Roku * Fotowoltaika i dwa auta w kosztach * Okup dla hakerów wg MF * Jak wejść w KSeF * Wyjazdowe szkolenia a ZUS

Jednorazowy odpis na panele na dachu

Korzystną interpretację podatkową otrzymał przedsiębiorca, który zarabia na wynajmie pomieszczeń handlowo-usługowych. Na budynku oferowanym najemcom (który nie jest jego własnością) chce położyć panele fotowoltaiczne. Skarbówka zgodziła się z jego stanowiskiem, że nie jest to inwestycja w obcym środku trwałym, którą należy amortyzować przez dziesięć lat, bowiem fotowoltaika stanowi samodzielny środek trwały. Ponieważ przedsiębiorca jest tzw. małym podatnikiem, może zamortyzować ją jednorazowo w rozliczeniu za miesiąc oddania inwestycji do użytkowania.

Gwoli przypomnienia fiskus przypomniał, że jednorazowa amortyzacja przysługuje podatnikom z przychodami do 2 mln euro rocznie i firmom rozpoczynającym działalność. Jej limit wynosi 50 tys. euro rocznie.

Dwa auta mogą przydać się informatykowi

Kolejna interpretacja, która ucieszy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dotyczy rozliczenia w kosztach dwóch samochodów. Wystąpił o nią informatyk na JDG. Opisał, że leasinguje obecnie samochód z instalacją LPG, który jest wykorzystywany przede wszystkim do dojazdów do klientów. Jednak zamierza kupić drugi pojazd - mniejszy i tańszy w utrzymaniu pojazd hybrydowy. Łatwiej znajdzie dzięki niemu miejsce do parkowania i sprawniej będzie się poruszał w miejskich korkach. Jak zauważył przedsiębiorca, coraz częściej pojazdy wyposażone w instalacje LPG mają zakaz wjazdu na parkingi. Dlatego potrzebne jest mu auto, które można wszędzie zaparkować.

Skarbówka przyznała, że nie ma ograniczeń co do liczby aut wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Jeśli wszystkie pojazdy są używane do biznesowych celów, można je rozliczać w firmie.