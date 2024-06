• kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;

• misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.);

• misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.)

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać do PARP wyłącznie za pośrednictwem LSI do 19 czerwca br. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).